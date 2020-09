Cut Syifa Terciduk Bawakan 'Suami' di SC Makanan, Bukan Rangga Azof Tapi Mischa Chandrawinata

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Cut Syifa sempat membuat fans khawatir lantaran terkesan menghilang dari Sinetron Samudra Cinta SCTV. Kini lawan main Mischa Chandrawinata itu kembali.

Ternyata, peran Intan yang dimainkan artis yang digosipkan dengan Rangga Azof itu kembali bisa dilihat oleh para penggemar setia Samudra Cinta SCTV.

Syuting kembali di Samudra Cinta, Cut Syifa pun kembali dipertemukan dengan Mischa Chandrawinata dan Angela Gilsha yang satu set dengannya.

Meski baru beberapa hari menghilang, Cut Syifa kali ini hadir dengan perlakuan spesial terhadap dua lawan mainnya itu.

Terungkap dari pantauan dari story instagram Mischa Chandrawinata, Kamis (10/9/2020).

Cut Syifa yang dikenal pintar memasak ini sengaja membawa bekal untuk Mischa Chandrawinata juga pemeran suaminya di sinetron tersebut.

"@cutsyifaa thanks Intan for the food," tulis Mischa Chandrawinata.

Rupanya tak hanya Mischa, Angela Gilsha juga diberi perlakuan yang sama oleh Cut Syifa.

Angela Gilsha tampak senang menerima bekal makan siang yang ternyata dikirimkan oleh ibunda Cut Syifa untuk pemain Samudra Cinta.

Cut Syifa bawa bekal makanan untuk Mischa Chandrawinata dan Angela Gilsha (Instagram cutsyifa)

Sebelumnya diketahui, fans penasaran gegara pemandangan tak biasa yang dilakukan sejumlah pemain Samudra Cinta.