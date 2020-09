Dibintangi Abimana Aryasatya, Gundala Bersaing dengan Parasite di Asian Film Awards 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar membanggakan dari industri Film Indonesia, Gundala mencetak prestasi.

Ya, Gundala berhasil masuk nominasi ajang penghargaan Asian Film Awards 2020.

Gundala masuk nominasi, kategori Best Production Design di Asian Film Awards 2020.

Nah, pada Rabu (9/9/2020), Asian Film Awards (AFA) 2020 telah merilis daftar lengkap nominasi dari sejumlah kategori yang dipertandingkan.

Mengutip situs afa-academy.com, Kamis (10/9/2020), film Korea Selatan Parasite berhasil mendominasi dengan meraih 10 nominasi Asian Film Awards 2020.

Di antaranya Best Film, Best Director, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, Best Screenplay, Best Editing, Best Original Music, Best Visual Effect, dan Best Sound.

Parasite juga dinominasikan dalam kategori Best Production Design bersama Gundala.

Di kategori ini, kedua film tersebut bersaing dengan tiga film top Asia yakni Gully Boy (India), So Long, My Son (Tiongkok), dan The Wandering Earth (Tiongkok).

Gundala merupakan film adaptasi komik Bumi Langit garapan Joko Anwar.

Film ini mengisahkan sepak terjang Sancaka di tengah kondisi kota yang semakin memburuk.