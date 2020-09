LIVE MolaTV! Jadwal Live Streaming Fulham vs Arsenal & Liverpool vs Leeds United di Liga Inggris

LIVE MolaTV! Jadwal Live Streaming Fulham vs Arsenal & Liverpool vs Leeds United Liga Inggris Pekan 1

Jadwal Siaran Langsung Mola TV Liga Inggris Pekan 1, Ada Live Streaming Fulham vs Arsenal dan Live Streaming Liverpool vs Leeds United via Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv



BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 1 Siaran Langsung di MolaTV menyajikan laga-laga seru Liga Premier Inggris (English Premier League) mulai Sabtu (12/9/2020). Mulai Fulham vs Arsenal dan Liverpool vs Leeds United.

Link Live Streaming Fulham vs Arsenal dan Live Streaming Liverpool vs Leeds United beserta pertandingan lainnya di Liga Inggris pekan ini dapat diakses via Live Streaming MolaTV Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming via aplikasi Mola yang dapat diunduh di playstore atau appstore, tidak bisa melalui website Live Streaming TV Online www.Mola.tv

Sebanyak 16 tim akan tampil pada laga pembuka Liga Inggris 2020/2021 mulai Fulham vs Arsenal dan Liverpool vs Leeds United, kecuali Manchester United, Manchester City, Burnley, dan Aston Villa.

Liga Inggris juga akan dibuka dengan derby London antara Fulham yang akan bertandang ke markas Arsenal di Emirates Stadium.

Premier League memutuskan untuk menunda dua pertandingan: Burnley vs Man United dan Man City vs Aston Villa.

Arsenal dijadwalkan akan menghadapi Fulham pada pekan perdana kompetisi Liga Inggris musim 2020/2021.

Arsenal yang baru saja mengawinkan gelar Community Shield dan Piala FA akan bertindak sebagai tim tamu dalam laga tersebut.

Pertandingan Fulham melawan Arsenal rencananya akan digelar di Craven Cottage, Sabtu (12/9/2020) pukul 18.30 WIB.

Juara bertahan Liga Inggris Liverpool, akan menjajal tim promosi, Leeds United pada pekan pertama.