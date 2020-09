Penyerang Paris Saint-Germain, Neymar dan Kylian Mbappe. LIVE Streaming Lens vs PSG di Liga Prancis, Neymar & Mbappe Absen Karena Covid-19

Live Streaming Lens vs PSG di Bein Sports 1 Mulai Pukul 01.55 Wib via Live Streaming Bein Sports 1.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Lens vs PSG di Live Streaming TV Online Beinsports Liga Prancis pada Jumat (11/9/2020) dini hari ini, Neymar dan Mbappe absen gara-gara virus corona.

Siaran Langsung Live Streaming Lens vs PSG via Live Streaming Bein Sports 1 di ajang Liga Prancis dapat ditonton mulai pukul 01.55 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari laman Beinsports.

Link Live Streaming Lens vs PSG di Liga Italia malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online Beinsports via beinsports.com.

• LIVE Bein Sports 1 - Live Streaming Lens vs PSG di Liga Prancis, Neymar dan Mbappe Main?

• LIVE MolaTV! Jadwal Live Streaming Fulham vs Arsenal & Liverpool vs Leeds United di Liga Inggris

• Jadwal Live Streaming Net TV Timnas U-19 Indonesia vs Arab Saudi, Witan Sulaeman Main?

• Jadwal Live Streaming ESPN Israel Adesanya vs Paulo Costa UFC 253, Khabib vs Gathje di UFC 254

• LINK Live Streaming FP1 & FP1 MotoGP San Marino 2020 Live Fox Sports, Race MotoGP 2020 Live Trans7

Laga Lens vs PSG juga disiarkan langsung di vidio.com Premier (berbayar).

Jelang laga Lens vs PSG, Mbappe dinyatakan positif Covid-19 dan langsung dicoret dari skuad timnas Perancis, Selasa (8/9/2020) waktu setempat.

Direktur Olahraga Paris Saint-Germain, Leonardo, mengecam Federasi Sepak Bola Perancis (FFF) karena tidak memberi tahu kondisi Kylian Mbappe.

Sebab, Leonardo dan PSG tidak menerima pemberitahuan langsung dari FFF mengenai kondisi Mbappe.

"Ini tidak bisa diterima. Kami (PSG) mengetahui kabar Mbappe positif Covid-19 justru dari media massa," kata Leonardo dikutip dari situs Goal melalui Kompas.com, Selasa (8/9/2020).

"FFF merilis pernyataan resmi dan mengirim pemain pulang. Namun, tidak ada satu pun orang FFF yang mengomunikasikan hal itu kepada kami," tutur Leonardo.