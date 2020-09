Pose Al Ghazali Tanpa Baju Bersama Alyssa Daguise Disorot, Ahmad Dhani Sudah Bahas Rencana Nikah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anak sulung Maia Estianty dan Ahmad Dhani, Al Ghazali dengan kekasihnya, Alyssa Daguise disoroti.

Pasalnya, Al Ghazali dan juga Alyssa Daguise terlihat berpose berani dan mesra. Saudara Kandung Dul Jaelani itu tak mengenakan baju.

Tak pelak aksi pasangan yang telah berpacaran selama 4 tahun itu mencuri perhatian warganet.

Al Ghazali, lewat akun Instagramnya, Kamis (10/9/2020) berbagi kepada pengikutnya sebuah foto mesra.

Alyssa Daguise mengenakan gaun hijau dengan lipstik merah merona dan rambut terurai duduk di pangkuan Al Ghazali.

Al yang tak mengenakan pakaian di sisi lain terlihat memegang lengan sang kekasih dan keduanya terlihat berpose candid.

Di keterangan fotonya, kakak El Rumi dan Dul Jaelani itu menambahkan kata-kata berbahasa Inggris yang jika diartikan ke Bahasa Indonesia berarti Menualah bersamaku.

Alyssa yang dipuji kekasihnya dengan caption foto super romantis pun menimpali.

"yes please. I love you so much (iya kumohon, aku sangat mencintaimu)," ujar Alyssa di kolom komentar.

Melihat pasangan itu saling merayu, Maia Estianty pun menggoda.