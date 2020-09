Pedangdut Happy Asmara.Disebut Jadi Pesaing Nella Kharisma dan Via Vallen, Pedangdut Kediri Happy Asmara Sebut Masih Jauh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jagat hiburan tanah air kian semarak dengan kehadiran talent-talent baru yang segar dan mampu menarik perhatian publik. Salah satunya kehadiran pedangdut Happy Asmara.

Pedangdut asal Kediri Heppy Rismanda Hendranata atau lebih dikenal dengan nama Happy Asmara ini adalah penyanyi dan pencipta lagu dangdut.

Happy semakin dikenal berkat lagu Dalan Liyane. Ternyata, sebelum terjun ke dunia dangdut, Happy awalnya bernyanyi dengan genre musik pop.

Penyanyi dangdut Happy Asmara memberikan tanggapan ketika disebut-sebut the next Via Vallen dan Nella Kharisma.

Dalam kanal YouTube TRANS7 OFFICIAL, Happy Asmara mengatakan dirinya bukan saingan Via Vallen, melainkan suadara.

"Kalau aku sih bukan apa ya, bukan saingan lah sama Kak Via, aku tuh masih saudaraan (dunia dangdut)," kata Happy Asmara seperti dikutip Kompas.com, Jumat (11/9/2020).

Sementara itu, Happy Asmara membantah disebut The Next Via Vallen dan Nella Kharisma.

"Kalau The Next (Via Vallen dan Nella Kharisma) mungkin bukanlah, masih jauh banget," ucap Happy Asmara.

Lebih lanjut, Happy Asmara mengakui tidak sedikit orang yang menyebut-nyebut hadirnya Happy Asmara sebagai pesaing Via Vallen dan Nella Kharisma.

"Haters banyak banget yang makin mengadu, kita sebagai artis enggak mungkin lah enggak lihat comment, kita masih lihat comment, terus kalau kita panas kan kita jadi kebawa, suka begitu," ungkap Happy Asmara.