Fakta Jelang Liverpool vs Leeds United di Laga Pertama Liga Inggris 2020,Live Streaming Mola TV

Partai Liverpool vs Leeds United jadi Laga Pertama Liga Inggris 2020, Sabtu (12/9/2020) malam, saksikan Live Streaming Mola TV.

Editor: Royan Naimi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada hal menarik, yakni fakta jelang laga antara Liverppol vs Leed United, Sabtu (12/9/2020) sebagai partai pembuka Liga Inggris 2020.

Laga Liverpool vs Leeds United berlangsung di Stadion Anfield pada Sabtu (12/9/2020) pukul 23.30 WIB, saksikan laga Liverpool vs Leeds United via live streaming Mola TV.

Duel Liverpool vs Leeds United menjadi partai pembuka Liga Inggris, mempertemukan dua juara yakni Liverpool sebagai juara Liga Inggris musim 2019-2020, sedangkan Leeds United juara Divisi Championship 2019-2020.

Laga Liverpool vs Leeds United, adalah pertarungan antara juara liga tentu akan menarik sekaligus menghibur untuk disaksikan.

Legenda Liverpool Michael Owen mengakui kebenaran hal tersebut.

Selain mengatakan laga ini akan menghibur, Owen juga memberikan prediksinya untuk pertandingan Liverpool melawan Leeds.

Owen, yang membukukan 118 gol dalam 216 penampilan bersama The Reds, menjagokan mantan timnya untuk memenangi laga tersebut.

Skor yang diberikan Owen untuk laga ini adalah 3-1 untuk pasukan Juergen Klopp.

"Juara Liga Inggris Liverpool menjamu salah satu tim yang baru dipromosikan dan juga merupakan kampiun Championship Leeds United," kata Owen seperti dikutip BolaSport.com dari The Sport Review.