Miss Bonis Coach Multitalenta dari Banjarmasin yang Selalu Dinanti

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perempuan muda ini begitu enerjik dan pembawaannya selalu ceria.

Tak heran jika ia mampu mengelola banyak usaha pribadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sebenarnya begitu menyita waktu, pikiran dan tenaga.

Begitulah Bonissa Dzul Faqaria SPd CPC (Certified Personal Coach) yang akrab disapa Miss Bonis. Ia mengelola usaha even organizer, coaching and training management, tour and travel, juga sebagai MC.

Mengenai coaching and training, diakui Bonis, memang hal baru. Baginya, memang tidak mudah mengenalkan perlunya coach untuk berbagai hal dalam kehidupan.

"Mengedukasi coaching tidak mudah, apalagi di Banjarmasin masih awam, padahal ini di kota-kota besar sudah menjadi kebutuhan antara lain di perusahaan-perusahaan," terangnya.

Jadi peran coach, jelas Bonis, sama halnya seperti psikolog yang menerima segala keluhan klien, apakah masalah pribadi, masalah karir, persiapan pensiun, masalah keluarga dan sebagainya.



Bonis juga sudah beberapa kali menggelar seminar di Banjarmasin, ia juga kerap diminta berbagai pihak sebagai coach dalam training perusahaan.

"Alhamdulillah, jadwal coaching sudah lumayan banyak. Bahkan pernah dalam satu hari di dua kota, Banjarmasin dan Banjarbaru. Padahal sudah menolak, tapi klien di Banjarbaru tetap meminta. Akhirnya setelah seharian men-training di Banjarmasin, malamnya meluncur ke Banjarbaru. Syukurnya, mereka sabar menunggu dan setia menantikan kehadiran saya," terang Bonis.

Perempuan kelahiran Semarang, 30 Oktober 1991 yang sarjana pendidikan Bahasa Inggris ini, semasa sekolah dan kuliah memang aktif berkegiatan..

Miss Bonis dulunya adalah Puteri Pariwisata Berbakat Kalsel 2010, Bintang Radio Kalsel 2007/2008/2009, Duta Kampus STKIP 2009, Juara 1 MC 2009, 10 Besar Cipta Lagu Indie se-Indonesia 2009.

(Banjarmasin post.co.id/Salmah Saurin)