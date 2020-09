Pre-order Mulai Hari Ini, Samsung Galaxy Z Fold 2 Dijual di Indonesia Seharga Rp 33,8 Juta

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Galaxy Z Fold 2 bisa dipesan mulai hari ini, Jumat, 11 September pukul 24.00 WIB hingga 19 September 2020.

Pekan lalu, Samsung resmi meluncurkan ponsel layar lipat teranyarnya, Galaxy Z Fold 2 dalam sebuah acara bertajuk "Unpacked Part 2". Tak butuh waktu lama, Samsung segera membuka keran pre-order Galaxy Z Fold 2 di Indonesia.

Di Indonesia, harga Galaxy Z Fold 2 (12 GB/256 GB) dibanderol Rp 33.888.000, dan tersedia dalam dua varian warna, yaitu Mystic Black dan Mystic Bronze.

• UPDATE Harga HP Samsung Bulan September 2020, dari Samsung Galaxy A51 hingga Galaxy S20 Ultra

• Daftar Harga Oppo Terbaru, Ada Oppo A31, Oppo Find X2, Oppo A52, Oppo A92, Oppo Reno 4 dan Oppo A53

• Kenali Kecanggihan Vivo X50 Series, Tak Hanya Berguna untuk Isi Saldo

Pemesanan hanya bisa dilakukan melalui situs resmi Samsung di situs Galaxy Launchpack di tautan berikut ini.

Samsung juga menawarkan beberapa bonus selama pre-order. Pembeli Galaxy Z Fold 2 berkesempatan untuk mendapatkan earphone TWS Galaxy Buds Live seharga Rp 2,6 juta dengan warna yang senada dengan Galaxy Z Fold 2 yang dipilih.

Selain itu, pemesan Galaxy Z Fold 2 juga memperoleh keuntungan lain yaitu pelayanan Premier Service selama satu tahun senilai Rp 2,7 juta, termasuk untuk perbaikan perangkat apabila mengalami kerusakan yang tidak disengaja.

Head of Product Marketing IT and Mobile Samsung Electronics Indonesia, Denny Galant mengatakan bahwa Galaxy Z Fold 2 hadir sebagai wujud inovasi teknologi Samsung, guna memenuhi kebutuhan penggunanya.

"Kehadiran Galaxy Z Fold 2 bukan hanya menjadi wujud dari penyempurnaan inovasi yang terus kami lakukan yang berlandaskan pada kebutuhan pengguna, tapi lebih lanjut, mampu membentuk tren dan cara berteknologi yang baru di masa depan," ujar Denny dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Jumat (11/9/2020).

Spesifikasi Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 2 dibekali dengan dua layar yang terdiri dari layar utama yang bisa dilipat, berikut layar sekunder (cover display). Layar utama memiliki panel berjenis AMOLED 2X Infinity Flex Display berukuran 7,6 inci (resolusi QXGA Plus), dengan refresh rate 120 Hz.