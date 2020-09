Sosok Diana Rigg Telah Tiada, Sang Lady Olenna Tyrell di Game of Thrones Mengidap Kanker

Diana rigg telah tiada (meninggal dunia), dia adalah pemeran Lady Olenna di serial televisi Games of Thrones.

BANJARMASINPOST, JAKARTA - Penggemar serial Games of Thrones pasti mengenal karakter Lady Olenna Tyrell yang diperankan aktris Diana Riggs. Kabar duka, baru-baru ini sang aktris, Diana Riggs telah tiada alias meninggal dunia.

Diana Rigg attires basal Inggris, sang pemeran Lady Olenna Tyrell di serial Games of Thrones ini meningeal dunia di usia 82 tahun.

Sang Lady Olenna Tyrell dalam serial Game of Thrones ini, Diana Rigg sebelumnya sempat didiagnosis mengidap kanker pada Maret lalu.

"Dia menghabiskan bulan-bulan terakhirnya dengan penuh kebahagiaan untuk merefleksikan kehidupannya yang luar biasa, penuh cinta, tawa, dan kebanggan terhadap profesinya," kata Rachel Stirling, putri Diana Rigg.

Rachel Stirling juga mengatakan bahwa ibunya meninggal dunia dalam tidurnya dan dikelilingi oleh keluarga.

Diana Rigg mengembuskan napas terakhirnya di kediamannya di Inggris.

"Mamaku yang tercinta meninggal dengan damai dalam tidurnya pagi ini di rumah dikelilingi oleh keluarga. Aku akan merindakannya tanpa kata-kata," kata Rachel dilansir BBC, Jumat (11/9/2020).

Kepergian Diana Rigg membawa duka mendalam bagi keluarga dan teman-teman terdekatnya.

Lionel Larner, sahabat sekaligus agen Diana, mengatakan bahwa artisnya itu adalah orang yang sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya.

"Dia adalah manusia baik dan murah hati yang meningkatkan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dia juga seorang aktris yang hebat. Dia meninggalkan kekosongan besar di hati saya," kata Lionel Larner.

Diana Rigg dikenal sebagai aktris berbakat asal Inggris yang melejit berkat peran Emma Peel dalam serial The Avengers.

Peran tersebut lalu membawanya pada beberapa film besar seperti James Bond On Her Majesty's Secret Service hingga Theatre of Blood.

Peran terakhir yang sangat melekat dari seorang Diana Rigg adalah ketika ia menjadi Lady Olenna Tyrell dalam serial Game of Thrones.

