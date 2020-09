VIDEO Dukung Kemajuan Pendidikan, BRI Banjarmasin Samudera Salurkan Beasiswa ke 252 Pelajar

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperingati Kemerdekaan Republik ke-75, BRI memberikan bantuan dana pendidikan berupa beasiswa kepada pelajar.

Pelajar penerima beasiswa ini merupakan Siswa-siswi untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) Sederajat.

"Kegiatan ini mengusung tema Dana Pendidikan/Beasiswa BRI untuk Pelajar Indonesia. Dana pendidikan atau beasiswa tersebut diberikan kepada pelajar yang berprestasi dan/atau kurang mampu," jelas Pemimpin Cabang BRI Banjarmasin Samudera, Ali Masuron kepada Banjarmasinpost.co.id.

Kantor Cabang BRI Banjarmasin Samudera menyalurkan beasiswa tersebut kepada 252 pelajar di kota Banjarmasin, dengan rincian Pelajar SD/MI/Sederajat sebanyak 140 siswa, SMP/MTs/Sederajat sebanyak 69 siswa, dan SMA/MA/Sederajat sebanyak 43 siswa.

Penyerahan dilaksanakan bertempat di Kantor Cabang BRI Banjarmasin Samudera, Kamis (10/9/2020).

Bantuan beasiswa tersebut di serahkan secara simbolis oleh Pemimpin Cabang BRI Banjarmasin Samudera, Ali Masuron kepada tiga perwakilan pelajar masing-masing sekolah yang didampingi oleh Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina.

Dalam acara penyerahan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah di masa pandemi

Jumlah total penyaluran anggaran Bina Lingkungan sebesar Rp 461.500.000. Adapun bantuan yang disalurkan untuk masing-masing sekolah yakni siswa-siswi SD/MI/sederajat sebesar masing-masing Rp 1.500.000 per orang, SMP/Mts/sederajat Rp 2.000.000 per orang, dan SMA/MA/sederajat Rp 2.500.000 per orang.

"Beasiswa ini dilakukan secara selektif melibatkan pihak sekolah sehingga yang mendapatkan adalah siswa-siswi berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi," tuturnya.

Dia pun berharap para penerima beasiswa dapat memanfaatkan dana pendidikan ini sebaik-sebaiknya dan lebih berprestasi.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BRI Banjarmasin Samudera yang telah berkomitmen menunjukkan kepedulian bagi pendidikan di Banjarmasin.

"Program ini sangat membantu khususnya bagi pelajar di Banjarmasin. BRI termasuk yang paling aktif menyalurkan dana CSR. Kami harapkan bantuan serupa dapat terus berkesinambungan," pungkasnya.

