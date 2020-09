Wanita Asal Kalsel Ini Wakili Kalimantan di Level Nasional, Apa Prestasinya

BANJARMASIN POST.CO.ID - Diam-diam satu lagi Urang Banua yang mampu berprestasi di level nasional. Suci Rabella, SH, MH berhasil menembus grand final empat besar Indonesia Teacher Prize by Ruang Guru tahun 2020, Kategori Professional bidang public speaking.

"Alhamdullah, saya bisa mengalahkan ribuan peserta lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Saya sebagai satu-satunya perwakilan Pulau Kalimantan. , Yang lain semua dari Pulau Jawa. Jadi, saya dalam misi membawa nama daerah," papar Suci, Jumat (11/9/2020).

Dia menambahkan, ada pun tiga saingannya nanti berasal dari dua perwakilan Surabaya dan satunya asalnya Bandung.

Dijelaskan ASN Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, kategori yang diikutinya memang Khusus seorang professional di bidang soft skills atau technical skill. Jadi, grand final kompetisi semakin ketat, Ada penilaian video pembelajaran, wawancara dan presentasi.

"Untuk presentasinya bisa disaksikan seluruh Indonesia melalui aplikasi Ruang Guru, Minggu (13/9/2020) pukul 14. 00 WIB secara live," katanya.

Suci menjelaskan, nantinya dirinya diminta mempersentasikan secara umum kelas mastering the art of public speaking. Public speaking in general, seni public speaking, srategi public speaking with no filler words dan rahasia penampilan public speaking yang powerful.

"Target saya mengikuti event bisa mendapatkan kontrak eksklusif skill academy by Ruang guru agar bisa berkontribusi di dunia pendidikan tidak hanya tingkat daerah, tapi hingga tingkat nasional," jelas perempuan yang pernah mengikuti Public Speaking di Iowa State University USA ini.

Perempuan kelahiran 13 juni 1991 ini menambahkan, yang ikut Indonesia Teacher Prize tidak terbatas pada orang yang mengajar di sekolah saja, tapi orang yang passion dibdunia pendidikan.

"Saya bermitra dengan beberapa SMA, perguruan tinggi dan beberapa SKPD di Pemprov kalsel. Bisa jadi pembicara moderator, MC atau public speaking coach atau english debate coach," pungkas Suci. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)