BERLANGSUNG! Live Streaming MU TV, Link Nonton Man United vs Aston Villa, Persiapan Liga Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Manchester United vs Aston Villa malam ini Sabtu (12/9/2020) dalam laga ujicoba persiapan mengahadapi kompetisi Liga Inggris.

Live Streaming Aston Villa vs Man United bisa ditonton melalui Live Streaming MUTV.

Live Streaming MU vs Aston Villa ( Man United vs Aston Villa ) di TV Online MU TV bisa ditonton mulai jam 20.00 WIB.

Cara menonton Live Streaming MU TV laga Aston Villa vs Man United bisa disimak di akhir berita ini.

Siaran langsung Live Streaming Man United vs Aston Villa via Live Streaming MUTV ini digelar bersamaan dengan Jadwal Liga Inggris Pekan 1, Namun Manchester United vs Aston Villa ( MU vs Aston Villa ) ini cuma laga ujicoba.

Manchester United dan Manchester City harus absen pada pekan perda Liga Inggris yang mulai berlangsung Sabtu (12/9/2020) malam ini.

Mereka mendapatkan hak libur demi jeda 30 hari setelah laga terakhir mereka pada musim 2019/2020, karena sebelumnya masih berlaga di kompetisi Eropa.

Dalam jadwal awal, Man Utd semestinya menjalani partai perdana EPL di markas Burnley, Turf Moor.

Namun kini, Iblis Merah akan membuka musim pada pekan kedua, kala menjamu Crystal Palace di Old Trafford (19/9 pukul 23.30 WIB) mendatang.

Man United pun memanfaatkan waktu luangnya dengan uji coba kontra Aston Villa.