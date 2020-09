LINK Live Streaming Liverpool vs Leeds di Liga Inggris, TV Online Mola TV Tak Live Net TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Liverpool vs Leeds di Liga Inggris tersaji pada pekan perdana, Sabtu (12/9/2020) via Live Streaming Mola TV. Live Streaming Net TV tayang?

Selain laga Liverpool vs Leeds United Liga Inggris pekan 1 juga ada Fulham vs Arsenal yang juga tayang via Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv dengan jam berbeda

Live Streaming Liverpool vs Leeds di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dimulai pukul 23.30 WIB. Akankah tayang juga via Live Streaming Net TV?

Link Live Streaming MolaTV yang menayangkan laga Liverpool vs Leeds United via Live Streaming TV Online www.mola.tv ada di artikel ini.

• Prediksi dan Live Streaming Man United vs Aston Villa Malam Ini Jelang Liga Inggris, Live MUTV

• Prediksi & Link Live Streaming Fulham vs Arsenal di Liga Inggris, Live Mola TV & Net TV?

• LINK Live Streaming FP3 & Kualifikasi MotoGP San Marino 2020, Rossi Melejit di Latihan Bebas 2

Prediksi Liverpool vs Leeds United menjadi laga pembuka digelarnya lagi Liga Inggris 2020-2021 disaat Pendemi Covid-19.

Dua jawara, Liverpool dengan status jawara Premier League, dan Leeds United sang jawa Divisi Championship akan berduel di tengah kekosongan Anfield Stadium, Sabtu (12/9/2020) pukul 23.30 WIB.

Ini adalah kali pertama bagi Leeds United tampil di Liga Premier Inggris sejak tahun 2004.

Ialah Marcelo Bielsa, pelatih yang berhasil membawa Leeds United kembali bersaing di Liga Inggris.

Musim lalu, penampilan kedua tim begitu impresif, bahkan rekor kandang Liverpool di Anfield Stadium belum ada yang mematahkan.

The Reds -julukan Liverpool telah memenangkan 26 dari 28 laga kandang sejak terakhir kalah dari Crystal Palace 2017 di Anfield.