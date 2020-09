LIVE Fox Sports 2! Live Streaming Kualifikasi MotoGP San Marino 2020, Siaran Tunda Live Trans 7

Saksikan MotoGP San Marino 2020 seri MotoGP 2020 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2 dan tak Live Streaming Trans 7 Sabtu (12/9/2020). Hasil Latihan Bebas, Fabio Quartararo tercepat, Valentino Rossi melejit.

Hasil Latihan Bebas 2 ( Free Practice 2 / FP2 ) MotoGP San Marino 2020, Jumat (11/9/2020) menempatkan pemuncak Klasemen MotoGP 2020 Fabio Quartararo sebagai yang tercepat,

Hasil FP2 MotoGP San Marino 2020 juga mencatatkan hasil positif bagi sang legenda Valentino Rossi yang bisa menempati posisi ke-lima.

Sebelumnya Rossi hanya bisa berada di posisi ke-11 pada FP1 MotoGP San Marino 2020.

Jalannya Latihan Bebas 2

Pol Espargaro memimpin sesi latihan dengan 1 menit 33,769 detik.

Catatan waktu pembalap Red Bull KTM tersebut akhirnya disalip oleh Fabio Quartararo yang menajamkan catatannya menjadi 1 menit 33,594 detik.