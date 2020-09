Slipknot Jadi Trending di Twitter, Inilah Profil Band dan Makna dari Topeng Para Personelnya

Editor: Royan Naimi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Slipknot jadi trending di twitter hari ini, Sabtu (12/9/2020). Gara-gara meme band metal yang selalu bertopeng asal Amerika Serikat itu viral di jejaring media sosial twitter.

Ya, Slipknot menjadi viral dan menjadi trending twitter setelah meme yang menyebut slipknot diretweet lagi oleh tuips atau warga twitter.

Sampai Sabtu (12/9/2020) petang, Slipknot menduduki urutan nomor tujuh trending di jejaring soail Twitter.

Lantas, apa sih isi meme yang bikin Sliknot jadi trending twitter dan viral?

Dari sebuah akun twitter memasang meme yang diakuinya dicomot dari media sosial Facebook.

Isi gamber bertulisannya sebagai berikut:

Anak-anakku yang terkasih

Demi mendukung Daring agar terlaksana dengan lancar,

mulai sekarang pasang foto profil

kalian yang asli ya.

Ibu Guru barusan kaget sekali

ada anggota Slipknot, Blackpink

dan BTS kumpulkan tugas

Bahasa Indonesia

Gambar bertulisan itu sudah diretweet 4,5 ribu kali dan di-like sebanayk 7,3 ribu dari akun twitter Anto&Arief@antoarief.

Bahkan Tuit dari Anto&Arief@antoarief dibalas akun twitter penyanyi Kunto Aji MZKUN@kuntoajiw

"Jack of all trades = Master of none"