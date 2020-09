Ariel NOAH Ungkap Kelakuan Alleia Anata, Saat Ditanya Soal Ketertarikan Pada Gundam Favorit

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada satu sikap dan kelakuan dari Alleia Anata diungkap Vokalis grup band NOAH, Nazril Irham atau yang biasa dikenal dengan Ariel NOAH.

Ya, kelakuan putri semata wayangnya itu diceritakan saat bermula dari Ariel yang mengunggah foto mainan yang sedang ia gandrungi saat ini, yakni gundam.

Nah, ia baru saja menyelesaikan hasil rakitan gundam terbarunya.

Tampak ada sejumlah figurine di dalam fotonya tersebut.

Ia berhasil merakitnya sendiri meski ia lupa membuat video proses pengerjaannya seperti yang sudah-sudah.

Begini tulisnya di Instagram:

Another before and after project done,

tapi males bikin video nya.

#homework #arielnoah

Hingga kemudian seorang warganet berkomentar menanyakan soal putrinya, Alleia.