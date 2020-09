Chef Marinka Lepas Masa Lajang, Resmi Dipersunting Peter Lufting

BANJARMASINPOST.CO.ID - Chef Marinka akhirnya resmi melepas masa lajang. Sahabat Chef Juna itu resmi dipersunting kekasih bulenya, Peter Lufting.

Kabar bahagia itu diungkapkan oleh Chef Marinka lewat akun Instagram pribadinya yang diunggah pada hari ini, Sabtu (12/9/2020).

"GOD is never late, nor He is ever early. He is always on time and His time is always perfect (Tuhan tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah lebih awal. Dia selalu tepat waktu dan waktu-Nya selalu sempurna)," tulis Chef Marinka, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (12/9/2020).

Dalam foto yang diunggah, Chef Marinka dan Peter terlihat mengenakan busana pernikahan.

Chef Marinka terlihat bahagia dengan memeluk sang suami dengan cincin pernikahan yang tersemat di jari manisnya.

"Trust His timing and all will be beautiful (percayalah pada waktu-Nya dan semua akan indah) Ecc 3:11," tulisnya.

Chef Marinka juga berterima kasih bagi semua orang yang turut andil di acara pernikahannya.

"Tying the knot with the love of my life @peteronemusic. Big thanks to all who supported us on our wedding," tulisnya.

Awal pertemuan Chef Marinka dengan sang suami terjadi saat menghadiri sebuah seminar.

"Cuma perkenalannya kita sama-sama dua tahun lalu ke seminar, ketemunya di Inggris enggak sengaja. Itu sudah diatur sama Tuhan menurut kita berdua," ucap Chef Marinka di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2020).

Chef Marinka menyebut Peter merupakan sosok yang baik, polos, dan lucu.

"Bang Peter baik orangnya, polos, lucu, ketawa senyum-senyum mulu. Jadi dia menghibur banget," ujarnya. (*)

