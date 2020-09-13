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Liga Spanyol

Hasil dan Klasemen Liga Spanyol, Putra Eks Pelatih Timnas Indonesia Cetak Gol untuk Granada

Kini jejak Luis Milla Aspas diikuti oleh putranya, Luis Milla Manzanares juga mempunyai posisi yang sama dengan ayahnya, yakni gelandang tengah.

zoom-inlihat foto Hasil dan Klasemen Liga Spanyol, Putra Eks Pelatih Timnas Indonesia Cetak Gol untuk Granada
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Putra Luis Milla, Luis Milla Manzanares, mengikut jejak sang ayah di LaLiga alias Liga Spanyol musim 2020-2021. 

Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Hasil dan Klasemen Liga Spanyol, Putra Eks Pelatih Timnas Indonesia Ikut Jejak Ayah Cetak Gol untuk Granada.

Berbeda 8.281 hari, putra Luis Milla, Luis Milla Manzanares, mengikut jejak sang ayah di LaLiga alias kompetisi kasta teratas Liga Spanyol musim 2020-2021.

Eks pelatih timnas Indonesia, Luis Milla, mempunyai karier yang gemilang saat masih aktif menjadi pesepak bola.

Pria bernama lengkap Luis Milla Aspas ini pernah berseragam Barcelona, Real Madrid, dan Valencia.

Bersama Barcelona, Luis Milla menjuarai Liga Spanyol pada 1985.

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Adapun bareng Real Madrid, Luis Milla merajai LaLiga pada 1995 dan 1997.

Luis Milla juga menularkan kehebatannya di Valencia dengan menjadi finalis Liga Champions pada 2000 dan 2001.

Kini jejak Luis Milla Aspas diikuti oleh putranya, Luis Milla Manzanares.

Manzanares juga mempunyai posisi yang sama dengan ayahnya, yakni gelandang tengah.

Namun, dikutip BolaSport.com dari Transfermarkt, Manzanares diturunkan sebagai gelandang bertahan ketika membela Granada dalam laga pekan pertama Liga Spanyol, Sabtu (12/9/2020).

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Editor: Didik Trio
Sumber: BolaSport.com
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