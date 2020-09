LINK TRANS7! Live Streaming TV Online MotoGP San Marino 2020, Race MotoGP 2020 Live Trans 7

Saksikan MotoGP San Marino 2020 seri MotoGP 2020 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2 dan tak Live Streaming Trans 7 Minggu (13/9/2020). Maverick Vinales Pole Position, Valentino Rossi nomor 4.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP San Marino 2020 via Live Streaming Trans7 akan berlangsung Minggu 13 September 2020. Sebelumnya, Sabtu 12 Agustus 2020 dengan latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming Usee TV.

Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino 2020, Italia Sabtu (12/9/2020) malam menempatkan Maverick Vinales sebagai pemegang Pole Position.

Maverick Vinales berhak atas Pole Position setelah mencatatkan waktu tercepat di Kualifikasi MotoGP San Marino 2020

Sementara itu, hasil Kualifikasi MotoGP San Marino 2020 juga mencatatkan nama Franco Morbidelli sebagai tercepat ke-dua disusul pemuncak sementara di Klasemen MotoGP 2020 Fabio Quartararo.

Sedangkan Valentino Rossi yang jadi tercepat di Latihan Bebas 3 akan start dari posisi 4 saat race MotoGP San Marino 2020 Minggu (13/9/2020).

Jalannya Kualifikasi MotoGP San Marino 2020

Sesi kualifikasi MotoGP San Marino terbilang seru, sejak awal Pol Espargaro dan Aleix Espargaro jadi yang terdepan. Espargaro bersaudara bisa dibilang menguasai jalannya lomba.