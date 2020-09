Penyerang Paris Saint-Germain, Neymar dan Kylian Mbappe. LIVE Streaming PSG vs Marseille di Bein Sports 2 dan Vidio.com Liga Prancis, Neymar Sembuh Covid-19

Live Streaming PSG vs Marseille di Vidio.com Premier dan Live Streaming Bein Sports 2 Mulai Pukul 01.55 Wib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming PSG vs Marseille di Live Streaming TV Online Beinsports 2 Liga Prancis pada Senin (14/9/2020) dini hari ini, Neymar dinyatakan sembuh dari virus corona.

Siaran Langsung Live Streaming Bein Sports 2 duel PSG vs Marseille di ajang Liga Prancis dapat ditonton mulai pukul 01.55 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari laman Beinsports.

Link Live Streaming PSG vs Marseille di Liga Prancis malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online Beinsports via beinsports.com.

Laga PSG vs Marseille juga disiarkan langsung di vidio.com Premier (berbayar).

Penyerang Paris Saint-Germain, Neymar, dikabarkan telah terbebas dari COVID-19 jelang laga PSG melawan Olympique Marseille.

Pada Rabu (2/9/2020), Neymar bersama Leandro Paredes dan Angel Di Maria dinyatakan positif terjangkit COVID-19.

Neymar, Angel Di Maria, dan Leandro Paredes diduga terkena COVID-19 saat ketiganya berlibur di Ibiza, Spanyol.

Tiga pemain Paris Saint-Germain lainnya yakni Marquinhos, Keylor Navas, dan Mauro Icardi juga dinyatakan positif terjangkit COVID-19.

Pemain terbaru PSG yang terkena virus serupa, yakni penyerang timnas Prancis, Kylian Mbappe.