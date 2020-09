Selebrasi Harry Kane seusai cetak gol pertam untuk Tottenham Hotspur saat lawan cardiff City. Prediksi dan Live Streaming Tottenham vs Everton di Liga Inggris, TV Online Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan Live Streaming Tottenham vs Everton di Liga Inggris tersaji pada malam ini, Minggu (13/9/2020)

Laga Tottenham Hotspurs vs Everton Liga Inggris pekan 1

Live Streaming Tottenham vs Everton di Liga Inggris dimulai pukul 22.30 WIB.

Link Live Streaming yang menayangkan laga Tottenham Hotspurs vs Everton

Duel Tottenham vs Everton diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua klub ingin membuktikan diri sebagai klub papan atas.

Terlebih bagi Jose Mourinho yang mulai kehilangan kepercayaan publik Tottenham.

Berikut ini prediksi, head to head, susunan pemain dan link live streaming Totteham vs Everton.

Jelang pertandingan, sorotan akan terlebih dahulu akan diberikan kepada tim tuan rumah, Tottenham Hotspur

The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- di bawah asuhan Jose Mourinho akan ditunggu seperti apa gebrakan yang akan dilakukan.

Mengingat penampilan klub asal London Utara itu terbilang meredup.