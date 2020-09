Anggota Keluarga Baru Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Mikhayla Sudah Bikin Akun Sosmed The 6 Bakrie

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie diam-diam telah memiliki 'anggota keluarga' baru yang diungkap oleh anak pertamanya, Mikhayla.

Bukan karena hamil, rupanya anggota keluarga baru Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie ini adalah seekor anjing yang diberi nama Maximus.

Maximus sendiri belum lama ini dipelihara oleh keluarga Nia Ramadhani.

Artis yang terkenal dengan perannya sebagai Bawang Merah ini terlihat pertama kali mengumumkan kehadiran anjingnya itu pada 26 Agustus 2020 silam di Instagram.

• Reaksi Tak Biasa Rizky Billar Saat Fero Walandouw Sebut Soal DM Cut Syifa, Buru-buru Ingin Pamit

• Unggahan Ibu Audi Marissa Curi Perhatian, Sindir Isu Pindah Agama Putrinya Pasca Nikahi Anthony Xie?

Dalam unggahan tersebut, Nia terlihat berpose bersama anjing kesayangannya yang diberi nama Maximus.

Nia awalnya mengaku tak menyukai hewan berbulu namun setelah bersama Maxi, semuanya jadi berbeda.

"MAXIMUS! Never thought, bisa begini sama Maxi. Karena aku sangat takut sama kucing, anjing, semua deh, pokonya bukan orang yang biasa dikelilingi sama hewan peliharaan. But with Maxi, its different," tulisnya.

"Tanpa sadar, sekarang rutinitas aku, jam berapapun aku tidur, pokonya jam 6 pagi sudah pasti dipanggilin Maxi, Jalan muter rumah, ngobrol2, trus jam 7 siapin makanan Maxi, nungguin dia makan, abis itu jalan lagi, baruu start a day!," sambungnya.

Kedekatan dengan Maxi tak cuma oleh Nia Ramadhani saja, namun juga dengan anak-anaknya.

Mikhayla, Mainaka, hingga Magika terlihat sangat dekat dengan Maximus.