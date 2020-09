Jalani Profesi Model, Penyanyi dan Guru, Kini Ayied Al'aydrus jadi Sekdes di Angsana Tanbu

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perjuangan Ayied Al'aydrus (27) sungguh beragam. Memulai karier sebagai penyanyi kemudian beralih menjadi model lalu guru dan kini menjadi Sekretaris Desa (sekdes).

Ayied memulai karier sebagai model sekaligus seorang guru di SMK Al-hidayah dan juga Mts Alhidayah selama hampir sembilan tahun.

Dia pernah menjadi penyanyi ternama di Batulicin Tanah Bumbu dan membina sanggar seni SBA management.

Lalu menjadi Announcer di salah satu radio ternama di Batulicin. Kariernya meningkat menjadi model dengan ikut serta banyak membuat bangga daerah dengan meraih juara 1 duta wisata Tanah Bumbu 2012.

Lalu juga Duta Pemuda inspirasi Tanah Bumbu 2017 - 2020 dari Yamahadan juara 1 duta Budaya 2014 ,Runner up 1 Model APSI Kalsel 2020. Juga runner'Up 3 PAAI Nasional 2018. Pernah juga Best Vocal Gambus dan Runner up 1 Bintang Vocal Kalsel 2018.

"Alhamdulillah asal dijalani dengan tekun dan semangat maka impian yang kita inginkan bisa dikabulkan," kata Ayied Minggu (13/9/2020) malam.

Akan tetapi dengan berjalannya waktu Ayied di minta untuk menjadi sekdes di Desa Angsana Kecamatan Angsana.

"Awalnya memang ragu dan terlanjur nyaman dengan pekerjaan dan kegiatan yang ada sudah di tekuni tapi karena banyaknya dorongan akhirnya saya pun mengikuti seleksinya dan Alhamduillah terpilih," sebut dia.

Walaupun sekarang Ayied sudah tidak di Batulicin lagi namun sanggar nya tetap jalan dan tetap menekuni dunia seni yang telah membesarkan namanya.

Bahkan sanggarnya SBA sekarang sudah membuka cabang di berbagai daerah dan itu membuat dia sangat bangga. (Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim)