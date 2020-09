Foto Imut Ayu Ting Ting Saat SMA Jadi Sorotan, Bandingkan dengan Penampilan Sekarang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjalani karir sebagai penyanyi dangdut sejak belia, membuat pedangdut Ayu Ting Ting keyang pengalaman manggung.

Penampilannya pun terus mengalami perubahan, seiring dengan makin melambungnya nama serta karirnya di dunia musik tanah air.

Sahabat Ruben Onsu dan Ivan Gunawan itu, pecah pamor saat menyanyikan lagu Alamat Palsu pada 2011 silam.

Hampir 10 tahun menjadi seorang artis, tentu banyak perubahan penampilan yang harus dilakukan Ayu Ting Ting untuk menunjang performa dirinya saat berada di atas panggung.

Seperti yang terlihat dalam unggahan instagram @ayutingting92, Senin (14/9/2020), Ayu mengunggah sebuah foto yang menunjukan penampilannya saat masih berada di bangku SMA dan belum menjadi seorang artis.

Dalam foto tersebut Ayu terlihat tampil natural dengan rambut yang tergerai dan pakaian yang sederhana.

"Happy birthday to the one and only my lovely sis my besties @annisanursaid sht, pjg umur, byk rezeki, bahagia, semua apa yg dharapkan trcapai amin.....syg sm aku selalu y....bruntung aku punya km my caca, luv syg gbu...... #jamanSMA," tulis Ayu dalam unggahan tersebut.

Unggahan tersebut berhasil mendapat komentar dari netizen yang memuji kecantikan Ayu sedari remaja.

"neni_andira : Dari dulu emang dah cantik,"

"fikryhzn : Cantik dr dlu ..fix no debat haha,"