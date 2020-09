LINK TV Online Nonton Live Streaming Brighton vs Chelsea Liga Inggris Pekan 1 Live Mulai 02.15 WIB

Striker Chelsea asal Jerman Timo Werner (kanan ke-2) merayakan bersama rekan satu timnya setelah mencetak gol pembuka pertandingan sepak bola persahabatan pramusim antara Brighton dan Hove Albion dan Chelsea di American Express Community Stadium di Brighton, Inggris selatan pada 29 Agustus 2020. Saksikan Live Streaming Brighton vs Chelsea yang bisa ditonton lewat TV Online Mola TV ( www.mola.tv )Selasa (16/9/2020) mulai jam 02.15 WIB.

Saksikan Live Streaming Brighton vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris Pekan 1 Selasa (14/9/2020) dini hari nanti.

Live Streaming Brighton vs Chelsea bisa ditonton lewat TV Online Mola TV ( www.mola.tv ) mulai jam 02.15 WIB.

Live Streaming TV Online Mola TV Brighton vs Chelsea dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi Mola TV (link dan cara nontonnya di bagian akhir berita ini).

Jelang laga Brighton vs Chelsea, pelatih Chelsea, Frank Lampard, menerangkan bahwa skuadnya tak bisa tampil fullteam kala bertamu ke markas Brighton pada pekan perdana Liga Inggris.

Chelsea terpaksa gagal tampil dengan skuad terbaiknya lantaran belasan pemainnya harus menjalani masa karantina.

Lampard menjelaskan bahwa ada sekitar 10 lebih dari pemain Chelsea yang menjalani karantina.

Di antaranya seperti Christian Pulisic, Tammy Abrahan, Mason Mount, Fikayo Tomori hingga Emerson Palmieri. Lampard kecewa dengan keputusan UEFA yang memainkan laga Nations League pada pramusim.

"Itu mengganggu," kata Lampard dikutip dari Goal melalui Kompas.com.

"Dalam banyak hal, saya sangat beruntung. Saya tahu kami membawa pemain yang ingin kami bawa dan kami sudah memiliki skuad yang kuat di sini."

"Tapi kami memiliki banyak pemain yang dikarantina, saya pikir pada satu titik itu mencapai dua digit."