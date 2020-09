LIVE Mola TV! Link Live Streaming Brighton vs Chelsea Liga Inggris, Simak Cara Nontonnya di Sini

Gelandang Maroko Chelsea Hakim Ziyech (tengah) berlari dengan bola selama pertandingan sepak bola persahabatan pramusim antara Brighton dan Hove Albion dan Chelsea di American Express Community Stadium di Brighton, Inggris selatan pada 29 Agustus 2020. Saksikan aksi Zoyech malam ini dalam Live Streaming Brighton vs Chelsea di Liga Inggris Pekan 1 dini hari nanti melalui TV Online Mola TV, Selasa (14/9/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Brighton vs Chelsea di Liga Inggris Pekan 1 dini hari nanti melalui TV Online Mola TV, Selasa (14/9/2020).

Live Streaming Liga Inggris antara Brighton vs Chelsea Liga Inggris 2020 bisa ditonton mulai jam 02.15 WIB.

Pertandingan Brighton melawan Chelsea tidak disiarkan langsung dan Live Streaming NET TV.

Live Streaming Brighton vs Chelsea di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi Mola TV (link dan cara nontonnya di bagian akhir berita ini).

Laga Brighton vs Chelsea di Stadion Amex harus jadi perhatian khusus bagi pasukan Frank Lampard.

• Jadwal Liga Champion 2020/2021 : Pekan Ini Kualifikasi, Ada Kyiv vs AZ Alkmaar, PAOK vs Benfica dll

• Timnas U-19 Indonesia vs Qatar : Anak Asuh Shin Tae-yong Diminta Tingkatkan Fisik dan Mental

• Jadwal Timnas U-19 Indonesia vs Qatar, Bosnia Herzegovina dan Dinamo Zagreb, Mulai Tengah Pekan Ini

Pasalnya Chelsea selaku tim tamu dibayangi tren buruk kala tampil pada pekan perdana Premier League.

Dikutip dari Kompas.com, pada tiga musim terakhir, klub berjuluk The Blues itu hanya memetik satu kemenangan dari tiga laga pembuka.

Satu-satunya kemenangan pada laga pembuka diraih Chelsea ketika bersua Huddersfield pada Liga Inggris 2018-2019.

Skuad Chelsea merayakan golnya. Berikut jadwal Liga Inggris, Sheffield vs Wolves, Brighton and hove vs Chelsea (Glyn KIRK / AFP)

Kala itu, Chelsea yang bertindak sebagai tim tamu menang 3-0 atas Huddersfield.

Adapun dua kekalahan pada pekan perdana Premier League mereka alami saat Liga Inggris musim 2017-2018 dan 2019-2020.