Jadwal Kualifikasi Liga Champions Malam Ini, Dynamo Kyiv vs AZ Alkmaar dan Benfica, Tak Live SCTV

Trophy Liga Champions. Jadwal Kualifikasi Liga Champions Malam Ini, Dynamo Kyiv vs AZ Alkmaar dan PAOK vs Benfica, Tak Live SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions musim 2020/2021 akan memainkan babak ke-tiga kualifikasi. Ada Dynamo Kyiv vs AZ Alkmaar dan PAOK vs Benfica. Apakah Siaran Langsung Liga Champions tayang via Siaran Langsung SCTV?

Babak ke-tiga kualifikasi Liga Champions musim 2020/2021 akan dimulai pada Rabu (16/9/2020) dinihari mendatang. Sampai saat ini belum ada kepastian bahwa Live Streaming Liga Champions via Live Streaming SCTV menayangkan laga Dynamo Kyiv vs AZ Alkmaar maupun PAOK vs Benfica.

Ada 8 pertandingan babak ke-tiga kualifikasi Liga Champions musim 2020/2021 pekan ini. Siaran Langsung Liga Champions duel Dynamo Kyiv vs AZ Alkmaar dan PAOK vs Benfica tayang via Siaran Langsung SCTV? Belum bisa dipastikan.

Ada laga wakil Ukraina Dynamo Kyiv vs AZ Alkmaar, wakil Belanda yang menjadi salah satu laga menarik di babak ke-tiga kualifikasi Liga Champions pekan ini.

Ada juga laga PAOK vs Benfica, Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Brest, dan Midtjylland vs Young Boys.

Babak ketiga kualifikasi Liga Champions berlangsung hanya satu leg.

Yang menang, akan lanjut ke babak ke playoff dan memperebutkan tiket ke fase grup Liga Champions.

Berpotensi Gunakan Satu Leg di Babak SIstem Gugur

Liga Champions musim 2020/2021 berpotensi menggunakan satu leg untuk babak sistem gugur.

Seperti diketahui, sebagian laga 16 besar, perempatfinal, kemudian semifinal Liga Champions musim 2019/2020 memang digelar satu leg saja.