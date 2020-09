Oh In Hye, Artis Cantik Korea Selatan yang Meninggal Dunia Diduga Bunuh Diri, Ini Kisah Lengkapnya

Artis Oh In Hye.Dinyatakan meninggal dunia pada usia 36 tahun, pada Senin sore (14/9/2020) waktu Korea Selatan. Simak Profil dan perjalanan Karier.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penggemar mengenang kepegian Aktris bernama Oh In Hye. Dinyatakan meninggal dunia pada usia 36 tahun, pada Senin sore (14/9/2020) waktu Korea Selatan.

Ya, Aktris tersebut berada dalam kondisi kritis saat ditemukan.

Oh In Hye dikabarkan sempat melakukan percobaan bunuh diri di rumahnya di Song Do, Incheon, Korea Selatan.

Seorang kenalan telah menemukan aktris itu dan menelepon layanan darurat (119).

Lantas Oh In Hye segera dipindahkan ke rumah sakit untuk menerima perawatan darurat dan CPR.

Untuk sesaat, Oh In Hye tampak telah pulih dan pernapasannya menuju normal, tetapi pada akhirnya, tidak dapat terselamatkan dan meninggal karena serangan jantung.

Profil Lengkap

Oh In Hye merupakan aktris asal Korea Selatan kelahiran 4 Januari 1984.

Dirinya telah banyak membintangi judul film Korea Selatan juga TV Series berjudul Horse Doctor.

Selain itu pihaknya juga telah membintangi deretan film antara lain berjudul The Plan, Red Vacance Black Wedding, hingga No Breathing.