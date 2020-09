Sosok Chryseis Tan Pebisnis Kaya Malaysia, Ajak Bayi Liburan Naik Jet Pribadi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah sosok dari seorang Chryseis Tan pebisnis kaya asal Malaysia, telah melahirkan anak pertamanya pada 16 Juli 2020 lalu.

Ya, Anak pertamanya berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Arianna Kyla Tan SM Faliq.

Diketahui, Istri dari Faliq Nasimuddin ini adalah putri dari taipan Malaysia Vincent Tan.

Nah, Ayahnya merupakan pendiri Berjaya Corporation Berhad dan masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Malaysia versi Forbes.

Chryseis juga diketahui memimpin beberapa usaha grup keluarga Tan lainnya, seperti head of marketing Four Seasons Hotel di Kyoto, Jepang dan Taaras Beach and Spa Resort di Malaysia.

Tak hanya itu, Chryseis memiliki sejumlah investasi sukses di dalam dan di luar negeri, seperti membuka restoran Thailand: La Juiceria hingga aplikasi dan platform belanja mobile-first, Goxip.

Mengembangkan bisnis sang Ayah, Chryseis Tan pernah dijuluki sebagai wanita terkaya di Asia.

Namun teman dari Luna Maya ini mengaku ingin dikenal sebagai wanita yang pekerja keras, bukan dikenal karena kekayaannya.

Meski demikian, Chryseis Tan masih dikenal sebagai wanita sosial karena gaya hidupnya yang serba glamor.

Baru-baru ini, ipar dari Faisal Nasimuddin (pengusaha Malaysia yang pernah digosipkan dengan Luna), mengajak putri pertamanya berpergian dengan naik jet pribadi.