Syahrini Buktikan Totalitas Saat Manggung, Rela Gaunnya Dicat Semprot Agar Berubah Warna

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Syahrini dikenal sebagai salah satu artis yang selalu total dalam setiap penampilannya.

Tak hanya soal kualitas suara, istri Reino Barack itu bahkan terkadang rela membuat penampilannya sedikit nyentrik agar penonton puas.

Baru-baru ini Syahrini kembali membuktikan totalitasnya dalam menghibur dan menjaga profesionalitas.

Demi memuaskan klien yang menggunakan jasanya, Syahrini bahkan rela gaunnya di cat semprot, di menit-menit terakhir sebelum manggung.

Cerita seru itu diungkap Incess sendiri melalui akun instagramnya @princesssyahrini, Sabtu (12/9/2020).

Tak hanya menulis caption panjang tentang pengalaman serunya manggung dengan gaun yang dicat terlebih dulu, Syahrini juga melengkapi unggahannya dengan foto dan videonya.

Kala itu, Syahrini siap manggung dengan gaun rancangan desainer Danny Satriadi. Gaun itu disebutkannya, semula berwarna merah muda.

Namun tiba-tiba, kliennya menginginkan gaunnya menjadi warga oranye. Tak hilang akal, Syahrini dan timnya lalu menyulap warna gaun dengan cat semprot.

Syahrini pun menuliskan caption panjang di unggahannya itu.

Ada Cerita Lucu Tak Terlupakan Di Balik Baju Orange Ini,

Baju Yang Di Design Manja Super Cute Oleh Designer Kenamaan Tanah Air Our Bestfriend Our Beloved, @dannysatriadi_official

Acc Indah Nan Glamour By Our Lovely The One And Only The Maestro, @rinaldyyunardi

