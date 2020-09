Edarkan Obat Tanpa Izin, Ibu Rumah Tangga Diamankan Anggota Polres Batola

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Berawal dari informasi warga, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, mengamankan MH (31) yang diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, Selasa (15/09/2020) siang.

Upaya petugas itu berlangsung di rumah tersangka, Desa Murung Raya, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Batola, Provinsi Kalsel.

Dari tangan perempuan berstatus ibu rumah tangga tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Batola diamankan sebanyak 200 butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang dibungkus dalam plastik hitam.

"Barang bukti tersebut ditemukan di gudang bekas warung yang ada di depan rumah," ungkap Kapolres Batola, AKBP Lalu Moh Syahir Arif, melalui Kasatresnarkoba, I Nyoman Widiardana, Rabu (16/09/2020).

• Anggota Satpolair Polres Batola Menyamar, Amankan 2 Pengedar Narkoba

• Dua Oknum ASN Batola Kalsel Ditahan Usai Gelapkan Mobil Rentalan

• VIDEO Mayat Lansia Terapung Banyak Luka Dievakuasi di Sungai Tunjang Kabupaten Batola

• Simpan 930 Butir Dexro Tanpa Izin, Mistan Digelandang Ke Polres Batola

• Lima Perampok Satroni Kediaman Seorang Petani di Tamban, Emas Seberat 60 Gram Dibawa Kabur

Tersangkadikenakan tindak pidana narkotika golongan I, yakni mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (1) Sub 112 (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sub Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selain obat tanpa izin edar berupa ratusan pil tersebut, aparat juga mengamankan uang tunai senilai Rp 13 juta rupiah yang diduga kuat hasil dari penjualan.

Saat ini, tersangka dan sejumlah barang bukti diamankan di Polres Batola guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

(Banjarmasinpost.co.id/ MuhammadTabri)