Penampakan Rumah Baru Nisya si Adik Raffi Ahmad, Bareng Mama Amy Pamerkan Istananya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Adik Raffi Ahmad, Nisya Ahmad memamerkan rumah barunya. Bersama Amy Qanita atau Mama Amy, kakak Syahnaz Sadiqah ke sana.

Saat itu, Nisya Ahmad terlihat bangga pamerkan rumah barunya yang dibeli bareng suami, Andika Rosadi.

Ternyata, ipar Nagita Slavina itu sudah menyerah dan capek disebut sebagai benalu-nya Raffi Ahmad.

Karena seperti diketahui, meski sudah punya suami dan anak, Nisya Ahmad masih numpang di rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Andara.

• Datang ke Rumah Raffi Ahmad dan Nagita, Kelakuan Ariel NOAH dan Pengasuh Rafathar Terekam Video Ini

• Rumah Keluarga Betrand Peto di NTT Mendadak Ramai, Ternyata demi Putra Ruben Onsu dan Sarwendah

"Banyak netizen bilang kalau teteh ini benalu," ujar asisten blak-blakan kepada Nisya Ahmad, beberapa hari yang lalu.

"Alias be to the na lu, benalu," timpal Syahnaz Sadiqah ikut menyindir.

Tak hanya itu, suami Nisya Ahmad juga dinyinyiri tak punya pekerjaan, sehingga membuat keluarganya harus numpang hidup dengan Raffi Ahmad.

"Netizen itu bilang suaminya teh Nisya itu gak kerja. Udah numpang hidup di A Raffi, gitu gitu," ujar Syahnaz Sadiqah

Menanggapi nyinyiran netizen ini, Nisya Ahmad mengaku bodo amat.

"Enggak tahu ya. Kalau aku tuh dibilang numpang hidup numpang hidup, kayak ya udah aja. Terserah mu ngomong apa, bodo amat," jawab Nisya Ahmad.