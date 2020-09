Raih Juara Nasional Best of The Best IndonesiaNEXT, Mahasiswa FMIPA ULM Ini Enjoy Saja Hadapi Lomba

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ahmad Ryan Nur Rahman, mahasiswa S1 Ilmu Komputer FMIPA ULM, mengaku entah kenapa ia enjoy saat mengikuti even IndonesiaNEXT 2019.

Baginya terpenting dalam even ini ia mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru, pengalaman baru, mendapatkan teman-teman baru yang tidak kalah kocak dari empat regional berbeda.

"Mengenal berbagai sifat dan karakteristik manusia, that's the important thing," ujar pemuda kelahiran Amuntai, 15 November 1998 ini.

Selain itu ia punya motto hidup; act without expectation, yang ia kutip dari filsuf China, Lao Tzu, yang memiliki arti beraksi tanpa harus berekspektasi.

• Remaja Bunuh Ibu Tiri di Kabupaten HST, Orangtua Korban Minta Hukuman Setimpal

• CARA Dapatkan Diskon Tiket Pesawat Lion Air hingga Rp 150.000, Berlaku Juga di Batik Air & Wings Air

• Remaja Bunuh Perempuan Hamil 9 Bulan di Kabupaten HST karena Sakit Hati

"Ekspektasi itu bikin berharap, dan ketika harapan tidak sesuai kenyataan itu yang bakal bikin kita jatuh. Mungkin terdengar pengecut, namun dengan motto itu saya mencoba menjalani even ini tanpa ekspektasi berlebih, tapi tetap serius dan penuh strategi, hehehe. Sehingga dalam pikiran saya menang alhamdulillah, kalau tidak ya alhamdullilah juga, karena lebih banyak hal yang baiknya juga toh," ungkapnya.

Walau tanpa ekspektasi, tak dinyana, dirinya dinobatkan sebagai Juara 1 Nasional Best of the Best, IndonesiaNext 2019 (12/9/2020 diumumkan juaranya)

IndonesiaNext adalah program CSR dari Telkomsel, semacam ajang pencarian mahasiswa kreatif dengan ide inovasi-inovasinya untuk Indonesia ke depan.

IndonesiaNext digelar sejak 2016 dengan peserta yaitu mahasiswa dari universitas di seluruh Indonesia.

Prestasi Best of The Best Telkomsel IndonesiaNEXT 2019 bukan prestasi yang pertama diraih. Sebelumnya ia adalah Penerima Beasiswa Bank Indonesia 2019 dan Penerima Hibah Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia 2018.

Jelas Ryan, pendaftaran IndonesiaNEXT 2020 akan dibuka kembali pada akhir Oktober atau pada November 2020 diadakan secara regional di seluruh Indonesia yang akan menyasar para mahasiswa/mahasiswi dan siswa siswi SMK. Pantau instagram @Indonesia_next untuk informasi lebih lanjut.

"Semoga saja pandemi ini segera mereda dan IndonesiaNEXT 2020 tahun ini teman-teman regional Banjarmasin bisa bertemu dengan teman-teman di seluruh Indonesia nantinya, serta mendapatkan pengalaman yang luar biasa sekali," harap Ryan.

Pesannya, jangan takut bersaing, penting adalah kita benar-benar serius, berstrategi, dan bersungguh-sungguh.

(banjarmasin post.co.id/salmah saurin)