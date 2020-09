Sindiran Shireen Sungkar pada Orang yang Sering Bandingkan Dirinya dengan Zaskia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rasa kesal dirasakan Artis peran Shireen Sungkar, setiap ada orang yang membandingkannya dengan sang kakak, Zaskia Sungkar.

Ya, mereka dibandingkan karena Shireen cepat memiliki anak setelah menikah. Sedangkan Zaskia tak kunjung hamil.

Padahal, anak adalah karunia dari Tuhan yang tidak bisa dibanding-bandingkan kecepatannya antara satu orang dengan lainnya.

"Nanya kayak gini kayak 'kok Kia belum sih, kalah sama adiknya'," kata Shireen dikutip dari vlog The Sungkars Family, Rabu (16/9/2020).

Spontan Zaskia berkomentar, "Itu gue pernah digituin dan di depan muka gue."

Menurut Shireen, dia cukup kesal dengan orang yang melakukan hal seperti itu kepadanya atau Zaskia.

Dikatakannya, hamil tidaknya seseorang bukanlah sebuah kompetisi.

"Aku kesel ke orangnya, memang kita berantem, emang ini kompetisi. Coba lebih jaga perasaan sesama perempuan, enggak usah ditanya-tanya mulu," Shireen menegaskan.

Sebagai wanita, tidak seharusnya menjatuhkan dengan mempertanyakan hal-hal yang sudah pasti sensitif, seperti soal kapan menikah atau kapan memiliki anak.

"I mean, take mind your own business," sambung Zaskia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Shireen Sungkar Sindir Orang yang Sering Bandingkan Dirinya dengan Zaskia