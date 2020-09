HEAD to Head & Prediksi Skor MU vs Crystal Palace Jelang Jadwal Liga Inggris Live Streaming MolaTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut prediksi dan Head to head Manchester United vs Crystal Palace (Man United vs Crystal Palace) jelang Live Streaming MolaTV Liga Inggris pekan 2 pada Sabtu (19/9/2020).

Jadwal Liga Inggris antara Man United vs Crystal Palace (MU vs Crystal Palace) tidak dapat ditonton via Live Streaming Net TV, hanya bisa via Live Streaming Mola TV mulai pukul 23.30 Wib.

Link Live Streaming MU vs Crystal Palace di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Laga Man United vs Crystal Palace bakal dilangsungkan di Stadion Old Trafford.

Donny van de Beek yang baru saja didatangkan dari Ajax Amsterdam berpeluang besar mencatatkan laga pertamanya pada pertandingan tersebut.

"Old Trafford adalah stadion yang luar biasa. Hal terbaik adalah ketika nanti fans juga bisa berada di sana," kata Van de Beek dikutip dari laman resmi klub melalui Kompas.com, Rabu (16/9/2020).

"Saya berharap bisa segera melihat mereka di dalam stadion karena mereka bisa memberik kami kekuatan," imbuh gelandang berusia 23 tahun itu.

"Saya sudah tidak sabar untuk memainkan pertandingan pertama di hadapan mereka," ucap Van de Beek lagi. Sebelumnya, Donny van de Beek sudah melakoni debut tak resmi ketika Manchester United menghadapi Aston Villa pada laga uji coba, Sabtu (12/9/2020).

Pada pertandingan yang dimenangi Aston Villa dengan skor tipis 1-0 itu, Van de Beek bermain sejak menit pertama. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, menempatkan Van de Beek di sektor tengah Man United, berduet dengan Scott McTominay. "Saya tidak sabar untuk bermain bersama mereka lagi," ujar Van de Beek.

"Ada banyak pemain muda di tim ini, seumuran saya. Saya pikir ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk membantu tim," ucapnya menambahkan.