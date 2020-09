Jadwal Siaran Langsung Liga Italia di RCTI Pekan 1, Ada Juventus vs Sampdoria, AC Milan vs Bologna

Laga AC Milan vs Juventus di Liga Italia musim 2019/2020 lalu. Tiga pertandingan Liga Italia pekan 1, yakni Verona vs AS Roma, Juventus vs Sampdoria atau AC Milan vs Bologna yang masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Verona vs AS Roma, Juventus vs Sampdoria, AC Milan vs Bologna akan mengisi jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI yang memulai pekan pertamanya Sabtu (19/9/2020) malam ini.

Siaran langsung dan Live Streaming RCTI akan kembali menggelar siaran langsung Liga Italia musim 2020/2021.

Dikutip dari laman RCTI Plus, ada tiga pertandingan yakni Verona vs AS Roma, Juventus vs Sampdoria atau AC Milan vs Bologna yang masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI.

Selain itu, laga-laga Liga Italia musim 2020/2021 bisa juga disaksikan lewat siaran langsung dan Live Streaming TV Online Bein Sports Indonesia.

• LINK Live Streaming Net TV Timnas Indonesia U-19 vs Qatar, TV Online Mola TV dan NetTV

• Jadwal Liga Inggris Pekan 2 Live Mola TV, Chelsea vs Liverpool, Manchester United vs Crystal Palace

• Jadwal Liga Spanyol Pekan 1 Live Bein Sports, Real Sociedad vs Real Madrid Tanpa Barca & Atletico

Liga Italia musim 2020/2021 akan mulai melangsungkan pertandingan pertama Sabtu (19/9/2020) malam ini.

Sang juara bertahan Juventus akan melakoni laga kandang menjamu tim asal kota Pelabuhan, Sampdoria. Laga Juventus vs Sampdoria berlangsung Senin (21/9/2020) dinihari.

Sementara ada pula laga AC Milan vs Bologna di Stadion San Siro.

Partai big match akan tersaji pada pekan perdana antara Lazio menghadapi tim yang tengah naik daun, Atalanta.

Laga Lazio vs Atalanta yang bakal berlangsung di Stadion Olimpico, Roma itu diprediksi akan berlangsung sengit.

Pemain Juventus merayakan kesuksesan juara Liga Italia setelah menekuk Sampdoria di Allianz Stadium Turin, 26 Juli 2020. (TWITTER.COM/JUVENTUSFCEN)

Mengingat kedua tim di msuim lalus empat menjadi ganjalan Juventus dalam perburuan gelar Scudetto.