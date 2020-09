Live Streaming Mola TV Barcelona vs Atletico Junior di Copa Libertadores, Ini Head to Head Kedua Tim

Barcelona vs Atletico Junior di Copa Libertadores Live di Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Link Live Streaming Barcelona SC vs Atletico Junior di Mola TV yang tersaji pada Jumat (18/9/2020).

Live Streaming MolaTV menyajikan laga Barcelona SC vs Atletico Junior di Copa Libertadores mulai pukul 09.00 WIB.

Link Live Streaming Barcelona vs Atletico di Liga Copa Libertadores dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Kedua tim butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya.

• SKOR 1-1! Link Live Streaming NET TV Timnas U-19 Indonesia vs Qatar Nonton TV Online Mola TV

• Jadwal Carabao Cup Putaran 3 : Ada Lincoln City vs Liverpool, Luton Town vs Man United dll

• Media Inggris Sebut Liverpool Sudah Resmikan Transfer Thiago Alcantara dengan Harga 30 Juta Euro

Dilansir dari Mola.TV, Barcelona dan Junior selalu kalah di dua laga awal. Dua tim lainnya di Grup A, Flamengo dan Independiente Del Valle, tampil superior sebelum kompetisi ditunda karena pandemi korona.

Fakta ini membuat kedua tim dipastikan tampil ngotot. Miguel Borja menjadi tumpuan Junior untuk membawa pulang kemenangan.

Sementara itu, di kubu Barcelona ada Jose Angulo yang sudah mencetak tiga gol di liga domestik.

* Link Live Streaming MolaTV

Cara Live Streaming Barcelona vs Atletico Junior di Copa Libertadores dapat diakses di Mola TV melalui tautan ini :

LINK