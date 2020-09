Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan wejangan kepada skuad timnas U19. SESAAT LAGI Live Streaming NetTV Timnas U-19 Indonesia vs Qatar, Live TV Online www.mola.tv

timnas U-19 Indonesia Shin Tae-yong mengatakan timnya terus meningkat.

"Saat ini kondisi tim terus meningkat dan menunjukkan perkembangan positif. Kami akan melawan Qatar dua kali, mereka tim yang kuat dan bagus," kata Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi PSSI melalui BolaSport.com.

"Ini menjadi laga yang bermanfaat bagi kami," ujarnya.

Shin Tae-yong ingin melihat perkembangan pemain pada pertandingan melawan Qatar.

"Pada pertandingan nanti kami juga ingin terus melihat perkembangan pemain," kata Shin Tae-yong.

"Selain itu juga melihat bagaimana mereka sanggup menerapkan di lapangan apa yang sudah kami berikan saat latihan," ujarnya.