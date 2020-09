Gadis HSU Ini Jadi Wakil Kalsel Delegasi Indonesia pada United Nations (UN) 75 Youth Plenary

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI- Sangat membanggakan salah seorang anak muda dari Kalimantan Selatan, Mufradatul Riadhah, menjadi bagian delegasi Indonesia pada United Nations (UN) 75 Youth Plenary.

Gadis kelahiran Amuntai, 13 Juni 1997 yang menempuh pendidikan S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu mengikuti United Nations (UN) 75 Youth Plenary pada 9 September 2020.

Dijelaskan Mufradatul Riadhah yang juga Director Gender Equity and Women Empowerment IYOPS Global, Founder and Director Sitisarah Women Center / Pubic Speaker bahwa United Nations (UN) 75 Youth Plenary mengusung tema The Future We Want, The UN We Need: The Future of Multilateralism.

"Diskusi menitikberatkan bahwa prinsip dari multilateralisme dan kerjasama global adalah kunci untuk memerangi krisis yang diakibatkan pandemi COVID-19," paparnya.

Jadi pemuda juga diharapkan mampu untuk menciptakan networking dan kolaborasi di mana masyarakat dunia dapat bertukar informasi dan upaya terbaik terkait penanganan pandemi.

Pemuda perlu melakukan aksi nyata yang bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan dan implementasi berbagai kebijakan.

Jelas Mufradatul Riadhah, keikutsertaan 12 delegasi Indonesia telah melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan pada 7 September 2020, tahap kegiatan pada 9 September 2020, dan tahap evaluasi pada 10 September 2020.

Di tahap persiapan, 12 delegasi mendapat arahan dan masukan dari beberapa pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI). Selain itu, para delegasi juga menyampaikan statement yang telah dipersiapkan sesuai topik masing-masing.

Terdapat tujuh topik yang dibahas dalam UN75 Youth Plenary, yaitu (i) A New Era of Conflict and Violence; (ii) The Climate Crisis – A Race We Can Win; (iii) The Impact of Digital Technologies; (iv) Inequality – Bridging the Divide; (v) Shifting Demographics; (vi) Investing in Health for an Equitable Future; dan (vii) Women and Girls – Closing the Gender Gap.

UN75 Youth Plenary dilaksanakan pukul 21.00-23.59 WIB dan diisi dengan paparan dari berbagai pembicara yang membahas berbagai isu terkait multilateralisme, pengaruh COVID-19, dan Sustainable Development Goals (SDGs).