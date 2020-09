JADWAL Acara TV Jumat, 18 September 2020: Bioskop TransTV: First Kill, The Return Of Superman NET TV

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal acara TV pada Jumat (18/9/2020) Bioskop Trans TV: First Kill dan The Return Of Superman tayang di NET TV

Pada hari Jumat, ada serial drama Korea The World of The Married yang tayang di Trans TV pukul 19.00 WIB.

Di Trans TV juga tayang House at The End of The Street yakni film bergenre thriller yang dibintangi oleh Jennifer Lawrence, hadir pukul 23.30 WIB.

Film House at The End of The Street bercerita tentang seorang remaja dan ibunya pindah ke sebuah kota kecil.

Ia mengetahui adanya kecelakaan yang terjadi di sebuah rumah di ujung jalan.

Kemudian, ia mencoba berteman dengan satu-satunya korban yang selamat.

Penasaran dengan acara menarik lainnya?

Berikut ini jadwal acara TV yang tayang pada Jumat (18/9/2020), dikutip dari mncvision.id:

GTV

00:30 Gerebek