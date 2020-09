Juventus dan AC Milan Main! Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 1 Live Bein Sports & RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Serie A pekan pertama musim 2020/2021 mulai digelar akhir pekan ini dan tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports. Ada Juventus vs Sampdoria atau AC Milan vs Bologna.

Dikutip dari laman Instagram resminya, Live Streaming RCTI akan kembali menggelar siaran langsung Liga Italia musim 2020/2021. Termasuk Juventus vs Sampdoria atau AC Milan vs Bologna di Live Streaming TV Online Bein Sports.

Belum ada konfirmasi apakah laga big match Liga Italia pekan pertama seperti Juventus vs Sampdoria atau AC Milan vs Bologna masuk agenda Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI. Yang pasti tayang via Live Streaming Bein Sports.

Namun yang pasti, seluruh laga Liga Italia musim 2020/2021 masih bisa disaksikan lewat siaran langsung dan Live Streaming TV Online Bein Sports Indonesia.

Liga Italia kembali melangsungkan pertandingan pertama mulai Sabtu (19/9/2020).

Sang juara bertahan Juventus akan melakoni laga kandang menjamu tim asal kota Pelabuhan, Sampdoria. Laga Juventus vs Sampdoria berlangsung Senin (21/9/2020) dinihari.

Sementara ada pula laga AC Milan vs Bologna di Stadion San Siro.

Partai big match akan tersaji pada pekan perdana antara Lazio menghadapi tim yang tengah naik daun, Atalanta.

Laga Lazio vs Atalanta yang bakal berlangsung di Stadion Olimpico, Roma itu diprediksi akan berlangsung sengit.

Mengingat kedua tim di msuim lalus empat menjadi ganjalan Juventus dalam perburuan gelar Scudetto.