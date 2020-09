LIVE RCTI! Jadwal Liga Italia Pekan 1 Inter Absen, Ada Juventus vs Sampdoria & Milan vs Bologna

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI yang memulai pekan pertamanya Sabtu (19/9/2020) malam ini akan diwarnai laga dari AS Roma, Juventus dan AC Milan.

Siaran langsung dan Live Streaming RCTI akan kembali menggelar siaran langsung pertandingan Liga Italia musim 2020/2021.

Dikutip dari laman RCTI Plus, ada tiga pertandingan yakni Hellas Verona vs AS Roma, Juventus vs Sampdoria dan AC Milan vs Bologna yang masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI pekan ini.

Selain itu, laga-laga Liga Italia musim 2020/2021 bisa juga disaksikan lewat siaran langsung dan Live Streaming TV Online Bein Sports Indonesia.

Jadwal Liga Italia pekan 1 ini akan diwarnai absennya Inter Milan yang pertandingannya melawan Benevento masih ditunda.

Laga Inter Milan vs Benevento dijadwalkan baru akan digelar pada 30 September 2020.

Sementara itu, ang juara bertahan Juventus akan melakoni laga kandang menjamu tim asal kota Pelabuhan, Sampdoria. Laga Juventus vs Sampdoria berlangsung Senin (21/9/2020) dinihari.

Sementara ada pula laga AC Milan vs Bologna di Stadion San Siro.

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, merayakan gol yang dicetak ke gawang Sampdoria dalam laga Liga Italia di Stadion Allianz, Minggu (26/7/2020). (TWITTER.COM/JUVENTUSFCEN)

Partai big match akan tersaji pada pekan perdana antara Lazio menghadapi tim yang tengah naik daun, Atalanta.

Laga Lazio vs Atalanta yang bakal berlangsung di Stadion Olimpico, Roma itu diprediksi akan berlangsung sengit.