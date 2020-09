Drakor W Temani Pemirsa Tiap Pukul 08.30 WIB, Simak Program Acara TRANS TV Sepekan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selain hadirnya sejumlah program acara baru seperti Nyonya Boss, Rejeki Orang Sholeh dan Deddy's Corner, drama Korea masih menjadi salah satu andalan stasiun televisi swasta, TRANS TV.

Selama sepekan ke depan, drakor baru berjudul W-Two Worlds Apart masih akan menemani para penonton setianya di TRANS TV setiap pukul 08.30 WIB.

Sekadar diketahui, W adalah serial televisi Korea Selatan yang mengudara di MBC pada 20 Juli 2016, dibintangi Lee Jong-suk dan Han Hyo-joo.

Drama ini merupakan drama pertama Han Hyo Joo di layar kaca setelah 6 tahun.

Poster drakor W yang dibintangi Lee Jong Suk dan Han Hyo Joo (MBCdrama)

Berikut ini adalah jadwal program acara di TRANS TV selama sepekan ke depan:

Senin, 21 September 2020

04.30 Program Dini Hari

05.00 Islam Itu Indah

06.30 Insert Pagi

07.30 Good Morning

08.30 Drakor TTV Pagi: W – Two Worlds Apart

10.00 Nih Kita Kepo

11.00 Safana

11.30 Insert Siang

12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )

14.00 Rumpi (No Secret)

15.00 Insert Today Weekdays

16.00 CNN News Update

17.00 Bikin Laper Weekdays

18.00 Keluarga Bosque

19.00 Drakor TTV Malam: The World Of The Married

20.30 Santuy Malam

21.30 Bioskop TRANS TV 1

23.30 Bioskop TRANS TV 2

01.30 Program Dini Hari

02.00 CNN Connected

03.00 Program Dini Hari

Acara Brownis TransTV yang dipandu Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan (instagram brownis TTV)

Selasa, 22 September 2020

04.30 Program Dini Hari

05.00 Islam Itu Indah

06.30 Insert Pagi

07.30 Good Morning

08.30 Drakor TTV Pagi: W – Two Worlds Apart

10.00 Nih Kita Kepo

11.00 Safana

11.30 Insert Siang

12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )

14.00 Rumpi (No Secret)

15.00 Insert Today Weekdays

16.00 CNN News Update

17.00 Bikin Laper Weekdays

18.00 Keluarga Bosque

19.00 Drakor TTV Malam: The World Of The Married

20.30 Santuy Malam

21.30 Bioskop TRANS TV 1

23.30 Bioskop TRANS TV 2

01.30 Program Dini Hari

02.00 CNN Connected

03.00 Program Dini Hari

Tangkap layar Vanessa Surya dan Feni Rose saat di acara Rumpi No Secret. (transmedia)

Rabu, 23 September 2020