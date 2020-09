SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Persib vs Bandung United Link Youtube Persib Jelang Liga 1 2020

Sedang Berlangsung Live Streaming Persib vs Bandung United di laga ujicoba Jelang Liga 1 2020 via Live Streaming TV Online Youtube Persib dapat ditonton sore ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Youtube Persib yang menayangkan Laga Persib Bandung vs Bandung United di laga ujicoba jelang Liga 1 2020 pada Sabtu (19/9/2020) pukul 15.00 Wib dan saat ini Sedang Berlangsung.

Live Streaming Persib vs Bandung United via Live Streaming TV Online Youtube Persib Official bakal menyajikan Siaran Langsung Persib Bandung vs Bandung United di laga ujicoba, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Persib.

Link Live Streaming Persib Bandung vs Bandung United via Live Streaming Youtube Persib Official tersedia di bagian berita.

Jelang laga ujicoba tersebut, kabar kurang mengenakkan datang dari Persib Bandung.

Gelandang Persib, Kim Jeffrey Kurniawan Diprediksi sembuh dari cederanya lebih lama.

Seperti diketahui, pemain berdarah Jerman itu harus menepi dari latihan selama berhari-hari karena mengeluhkan rasa nyeri di punggungnya.

Tak ingin semakin parah, ia kemudian dibawa ke salah satu rumah sakit di Bandung untuk menjalani pemeriksaan MRI (Magnetic Resonance Imaging).

Setelah hasilnya keluar, tulang rusuk pemain 30 tahun itu diketahui mengalami keretakan.

Menurut pelatih Persib, Kim awalnya diperkirakan hanya absen selama dua pekan saja.