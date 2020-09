Ekspresi Cristiano Ronaldo dalam laga Juventus vs Olympique Lyon. LIVE RCTI! Jadwal Live Streaming Juventus vs Sampdoria Liga Italia Malam Ini, TV Online Bein Sports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi, Head to Head dan Live Streaming Juventus vs Sampdoria yang juga tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2 dalam lanjutan Liga Italia dapat diakses dini hari ini.

Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI dibuka laga Hellas Verona vs AS Roma Minggu, (20/9/2020) dinihari, seperti dilansir dari laman FRCTI Plus.

Sementara itu, sang juara bertahan Juventus akan melakoni laga kandang menjamu tim asal kota Pelabuhan, Sampdoria.

Laga Juventus vs Sampdoria berlangsung Senin (21/9/2020) dinihari yang juga masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI.

Sementara ada pula laga AC Milan vs Bologna di Stadion San Siro Selasa (22/9/2020) dinihari dan juga disiarkan langsung RCTI.

Partai big match akan tersaji pada pekan perdana antara Lazio menghadapi tim yang tengah naik daun, Atalanta.

Laga Lazio vs Atalanta yang bakal berlangsung di Stadion Olimpico, Roma itu diprediksi akan berlangsung sengit.