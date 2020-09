Penyanyi Kalsel Annisa Selalu Bawa Sarung Mic Ketika Job Nyanyi

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Kalimantan Selatan, membawa kelonggaran sendiri untuk tampil lagi di job nyanyi.

Karena itu bagi penyanyi Kalsel satu ini, yakni Annisa, ini sudah merupakan berkah namun tetap menggunakan protokol kesehatan.

"Alhamdulillah kini sudah mulai ada job lagi. Event mulai ada, weeding mulai ada dan sejenisnya tidak seperti ketika PSBB awal-awal. Bahkan kini saya padat jadwalbya, hanya menyisakan hari senin saja yang tidak ada kontrak nyanyi," tandas Annisa kepada Banjarmasinpost.co.id, Minggu (20/9/2020).

Anak bungsu dari dua bersaudara ini mengaku dalam masa adaptasi kebiasaan baru tetap membawa masker hand sanitizer dan jaga protokol kesehatan.

"Kalau hand sanitizer saya bawa dibotol kecil biar bisa di taruh dalam tas biar bisa dibawa kemana mana," kata alumni The Voice Indonesia 2018 (Blind Audition) di GTV ini.

• Curhatan Elly Sugigi Imbas Gaet Lelaki Muda, Intip Pesona Mpok Elly di Usia 48 Tahun

• Kelakuan Nia Ramadhani dan Marshanda Saat Bertemu, Anak Ardi Bakrie Pilih Sembunyi

• Inilah Sosok Bobby Tria Sanjaya, Pembeli Celana Dalam Bekas Dinar Candy Ternyata Seorang Stuntrider

• Oleh-oleh Keluarga Betrand Peto Bikin Ruben Onsu Semringah, Bawakan Langsung dari NTT

Selain bawa masker dan handsanitizer perempuan yang akrab disapa Nisa ini mengaku juga membawa sarung mic sendiri.

"Kadang biasa bawa mic sendiri, dan mic dengan tamu serta talent dipisah sehingga aman tidak ada droplet yang menyerang," kata Nisa yang juga juara Bintang Radio se-Kalsel 2015 (Duta Kalsel) ini.

Selain menjaga protokol kesehatan sendiri, perempuan berusia 22 tahun dan peraih juara 3 MLD Jazz Wanted 2018 (Kalimantan Regional) ini mengaku juga penting menjaga kesehatan dan pola makan serta minum.

"Untuk jaga stamina aku sering konsumsi jahe anget, supaya iminitas juga terjaga," tandas Nisa sebagai peraih I Can See Your Voice Indonesia 2 di MNC TV 2017 tersebut.

Baginya, sejak ada job musik ada satu bagian jiwa yang kembali hidup bagi dirinya. Sebab baginya menyanyi adalah bagian kehidupannya.

Nama Lengkap: Annisa

Saudara kandung: Anak kedua dari dua bersaudara

Daerah asal: Banjarmasin , Kalimantan Selatan

Usia: 22 Tahun

Best karir dalam music apa dan kapan?

- The Voice Indonesia 2018 (Blind Audition) di GTV

- Juara 3 MLD JAZZ WANTED 2018 (Kalimantan Regional)

- I Can See Your Voice Indonesia 2 di MNC TV 2017

- Juara Bintang Radio Se-KALSEL 2015 (Duta Kalsel)

- Sering menjadi opening-opening artis dan backing vocal juga dan lumayan sering duet dengan artis ibu kota salah satunya dengan Superman is Dead (S.I.D) , Novita Dewi X-Factor Dan Lain-lain.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)