Postingan Ayu Ting Ting Banjir Ucapan Selamat Lahirnya Putra Enji Baskoro, Foto Bilqis Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Istri Enji Baskoro, Tri Hana Kartika Sari melahirkan anak laki-laki. Namun, akun instagram Ayu Ting Ting malah banjir ucapan selamat atas kelahiran adik Bilqis Khumaira Razak.

Sabtu (19/9/2020) Enji Baskoro membagikan foto bayi laki-laki yang dipanggilnya My Son.

Rupanya, bayi yang dikandung oleh istri Enji Baskoro itu telah lahir ke dunia.

Bayi yang dibedong dengan selimut berwarna biru itu nampak masih merah.

• Sikap Betrand Peto Saat Sahabat dari NTT Datangi Rumah Ruben Onsu dan Sarwendah, Onyo Pamer Ini

• Penyakit Aurel Diungkap pada Atta Halilintar, Putri Anang dan Krisdayanti Malah Diomeli sang Kekasih

• Bukan Konten Bagi Uang! Baim Wong Bagikan Vlog Youtube Pertama dengan Paula, Ayah Kiano Posting Ini

Enji sendiri tidak mengungkap siapa nama anak keduanya itu di caption Instagramnya.

"Welcome to the world, my son (selamat datang di dunia, anak laki-lakiku).HTH," tulis Enji singkat.

Warganet yang melihat unggahan Enji itu pun berkomentar jika putranya mirip dengan Bilqis, anak pertamanya dengan Ayu Ting Ting.

"adiknya bilqis," ujar seorang warganet.

"Wiihh .. selamaat kaa .. sudah punya sepasang," timpal warganet lainnya.

"Mirip bilqis dedek nya," tambah netter lagi.