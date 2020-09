Jadwal Lengkap Liga 1 2020 : Mulai 1 Oktober, Ada Persipura vs Persija, Madura United vs Persib dll

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada laga PSS Sleman vs Persebaya, Persipura Jayapura vs Persija Jakarta dan Madura United vs Persib Bandung yang memanskan jadwal Liga 1 2020 mulai Kamis, 1 Oktober 2020.

Siaran langsung Liga 1 2020 bisa ditonton lewat tayangan siaran langsung dan Live Streaming Indosiar.

Liga 1 2020 sendiri akan memasuki pekan ke-4, dimana Persib Bandung masih memimpin Klasemen Liga 1 2020 dengan koleksi 9 poin.

Pekan ke-4 Liga 1 2020 nanti akan dibuka laga PSS Sleman vs Persebaya Surabaya.

Pertandingan PSS Sleman versus Persebaya Surabaya pada Kamis, 1 Oktober 2020, pukul 18.30 WIB.

Pertandingan bakal bergulir di Maguwoharjo, Sleman.

Artinya, sepak bola Liga 1 Indonesia akan kembali setelah 201 hari absen.

Pekan pertama kembalinya Liga 1 2020 akan ditutup oleh laga Madura United vs Persib Bandung pada Minggu, 4 Oktober 2020.

KLASEMEN LIGA 1 2020 :

Setiap laga akan bergulir di dalam tiga slot waktu kick-off, yaitu pukul 15.30, 18.15, dan 20.00.