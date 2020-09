Sabet Dua Emas Satu Perak, Dhafi Jadi Bintang Kejurkot Dancesport

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hanya memiliki waktu tiga bulan persiapan menjadi atlet dancesport Banjarmasin dari klub RDP, Radhika Dhafi Pratama justru menjadi bintang di ajang Kejuaraan Kota Virtual Solo 2020 Ikatan Olahraga Dancesport Indonesia (IODI) Banjarmasin.

Di kejuaraan Piala Ketua Umum KONI Banjarmasin itu bocah kelahiran Banjarmasin 5 April 2013 ini berhasil menyabet dua emas dan satu perak

Dhafi, sapaannya, juara di katagori di kelas Solo LDS CCC U-10 dan Solo Hip-hop serta juara dua Solo LDS CCC Jive U-12.

"Dhafi padahal baru saja ikut latihan dancesport sekitar tiga bulan terakhir setelah menggeluti, taekwondo, model, disc jockey dan dance," kata manajer RDP Club Banjarmasin, Opi Sopiani SH.

• Sejak Kecil Hobi Menari, Penari Cantik Asal Tala Siapkan Diri Ikuti Kejuaraan Dance Virtual

• KalselPedia - Profil Atlet Dancesport dari Banjarbaru Kalsel Fremmuzar Aditya Putra

• Kejurkot Dancesport Virtual Banjarmasin, RDP Siapkan 15 Atlet

Alumni Fakultas Hukum ULM ini menambahkan selama itu Dhafi bersama saudara sepupunya Annisa Rahadatul Aisy (Anis) rutin berlatih di markas RDP Agency di Jalan AMD Raya HKSN Banjarmasin.

"Biasanya dua kali dalam seminggu latihan gabung dengan atlet dancesport lainnya.

Diajang ini RDP Club mengirimkan 15 wakilnya. Hasilnya yang baru saja diumumkan Ketua IODI Banjarmasin Irnita Djumaderi di Aula Amnus Banjarmasin RDp meraih tujuh emas, lima perak dan tiga perunggu.

Selain Dhafi yang menyumbang dua emas. Emas lainnya dihasilkan Akhmad Ridho di kelas solo hip hop, Ahmad Raisuddin Izzat kelas solo tradisional, Sachiko Putri Felicia Solo LDS CCC Jive.

Siti Rossa Meriska nomor Solo Paso Doble dan Annisa Aulia Rizky di Solo Vienbese Walstz.

Dhafi putra pasangan Abdul Wahid SKom dan Euis Aulia Skom juga pernah juara di ajang hip-hop, RDP Kids Style.

Dhafi juga berhasil menembus fashion show tingkat nasional dengan meraih Best of the best Kategori A Smart Model Look (SML) 2016 di Malang.

Lalu Juara 1 Casual Look Kategori A Indonesian Model Hunt (IMH) 2017 di Jakarta, Juara Harapan 2 Busana Black n White kategori A IMH 2017 di Jakarta, Juara 3 Busana Black n White Kategori A SML 2017 di Yogyakarta, Best Of Achivement Kategori A SML 2017 di Yogyakarta.

Dhafi juga pernah terlibat dalam pembuatan film pendek besutan anak Banua. (Banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim)